Tele2 предлагает иркутянам новый тариф для планшетов с безлимитом

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов. Иркутяне получают неограниченный трафик на скорости, которая позволяет смотреть видео в HD-качестве, пользоваться музыкальными сервисами и играть в мобильные игры онлайн. Стоимость тарифа «Планшет онлайн HD» на 15% ниже абонентской платы по классическому «Безлимиту», сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Новый тарифный план «Планшет онлайн HD» предназначен для тех, кто активно пользуется стриминговыми сервисами и предпочитает высокое качество видео. Безлимитный интернет на скорости до 4 Мбит/с позволяет владельцам планшетов слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки с большим числом участников, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Тариф уже доступен в десяти регионах России, включая Иркутскую область. Ежемесячная абонентская плата составляет 550 рублей, что дешевле стандартного «Безлимита» на 15%. В пакет включен безлимитный интернет и бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и «Звук», всегда доступны опции SOS-пакет и услуга «Делитесь гигабайтами». Данные условия сохраняются в поездках по России. Подробности наполнения тарифа можно найти на сайте оператора . При использовании SIM-карты в другом устройстве, доступ в интернет не предоставляется.

Пользователи тарифа «Планшет онлайн HD» в Приангарье также получают возможность подключить контентные услуги по льготной цене. Так, абоненты могут бесплатно две недели пользоваться сервисом Tele2 TV, оформить подписку на «Звук» по цене 99 руб. в месяц (против 9,5 руб. в день) или онлайн-кинотеатр Amediateka всего за 149 руб. в месяц (против стандартной подписки сервиса 599 руб.). Тариф ориентирован на услуги передачи данных и не включает пакет минут. При этом он предусматривает возможность делиться с другими пользователями интернет-трафиком объемом до 20 Гб в месяц.

Тариф доступен всем действующим и новым абонентам Tele2 в приложении «Мой Tele2» или личном кабинете. Помимо Иркутска, на этапе пилота «Планшет онлайн HD» можно подключить в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ижевске, Твери, Саранске, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге и Ульяновске.