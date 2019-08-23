Tele2 приглашает иркутян протестировать скоростной интернет 4G+ в онлайн-парке

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл первый в Иркутске онлайн-парк с 4G-интернетом, wi-fi, трансляцией кино, познавательными лекциями, мастер-классами, зоной коворкинга и бесплатным посещением в популярном месте отдыха горожан – на острове Юность. Выступая на торжественном открытии «Онлайн-парка Tele2» Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 рассказал: – Tele2 всегда старается опережать потребности своих клиентов и постоянно модернизирует сеть. На сегодня в Иркутской области покрытие сети 4G является практически ковровым. Во всех населенных пунктах – там, где есть каналы связи действует и скоростной 4G интернет. Внедряя новые технологии и оборудование, мы не только расширяем покрытие сети, но и увеличиваем ее емкость. Недавно в Иркутске была запущена технология 4G+. С ее помощью мы проводили фестиваль кино под открытым небом. До 15 сентября у иркутян и гостей города есть возможность в комфортной обстановке посмотреть интересный контент, оценив преимущества быстрого 4G-интернета на площадки «Онлайн-парка Tele2.



– Возможности сети 4G+, которые мы использовали при создании «Онлайн-парка Tele2», существенно отличаются от 4G. – подчеркивает технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Андрей Шорников. – Оборудование 4G+ , а точнее сеть LTE Advanced дает возможность использовать одновременно сразу несколько каналов связи на разных частотах. Что это дает потребителю? Например, применение этих технологий позволяет Tele2 достичь увеличения скорости передачи данных и еще более стабильное соединение без перегрузок в местах массового отдыха горожан. Когда в одном месте собираются сотни абонентов, то 4G+ позволяет всем им почти мгновенно загружать «тяжелый» контент, смотреть видео. В Иркутской области для увеличения емкости сети в популярных местах отдыха и крупных городах компания Tele2 точечно переоборудовала свои базовые станции под 4G+. Современный павильон «Онлайн-парка Tele2», который гармонично вписался в местный архитектурно-природный ансамбль – один из таких примеров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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