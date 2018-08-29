Tele2 приглашает иркутян в онлайн-сквер для офлайн-встреч

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открыл онлайн-сквер в историческом центре Иркутска. Компания обустроила городское пространство для общения, где можно подключиться к сети с любого устройства по Wi-Fi. Скоростной мобильный интернет на площадке обеспечивает надежная сеть Tele2, сообщает пресс-служба компании

Гостям онлайн-сквера Tele2 предлагает посмотреть на обычную парковую зону под другим углом – попробовать новые технологии и узнать больше о возможностях скоростного мобильного 4G-интернета.

В сквере компания установила скамейки, оборудовала конструкции для парковки велосипедов. В Tele2 уверены, что он станет популярным местом встреч у жителей города. Чтобы ожидание друзей прошло интереснее, на площадке можно подключиться к бесплатному интернету, посмотреть фильмы, совершить виртуальное путешествие по городам России, узнать о предстоящих культурных и спортивных событиях в Иркутске.

Праздничное открытие онлайн-сквера Tele2 состоялось 28 августа. Для первых посетителей сквера компания подготовила VR-кинотеатр, возможность сделать фотографии в формате 360°, увлекательные конкурсы и квиз.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы в Tele2 ценим своих клиентов и хотим, чтобы их жизнь становилась более комфортной. Для этого мы постоянно расширяем покрытие сети мобильного 4G-интернета. За минувший год количество базовых станций 4G в Иркутской области мы увеличили в 6 раз. При этом, мы стремимся создать условия для общения и отдыха и дарим пространство, где можно интересно проводить время с помощью digital-технологий».

Сквер расположен в историческом центре Иркутска на улице Тимирязева, 2, недалеко от 130 квартала.