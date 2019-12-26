Tele2 расширила ёмкость и увеличила покрытие 4G-сети в Приангарье

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продолжает развивать сеть высокоскоростного интернета в Иркутской области. За год количество базовых станций 4G в регионе увеличилось на 10%, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Оператор построил новые базовые станции даже в небольших селах и поселках Приангарья. На карте покрытия сети Tele2 появился район Иркутского лесничества, Южный массив Ангарска, деревня Хонхой Боханского района, Балухарь Черемховского района, Тангуты Нукутского района и многие другие населенные пункты.

В текущем году Tele2 не только расширила зону покрытия сети четвертого поколения, но и значительно увеличила ее емкость. Объём потребления в регионе по сравнению с прошлым годом вырос вдвое. Для удовлетворения растущего спроса клиентов на услугу передачи данных оператор реализовал масштабный проект по увеличению емкости 4G-сети на наиболее загруженных базовых станциях. Работы по техническому развитию были проведены и во многих популярных местах отдыха иркутян.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

– Иркутская область – стратегический регион для компании Tele2. Изначально здесь была построена максимально широкая зона покрытия 2G, теперь почти на каждую базовую станцию мы довесили оборудование 4G. В результате высокоскоростной интернет от Tele2 доступен уже для 98% населения региона. В преддверии Нового года мы подготовили сеть к предстоящим пиковым нагрузкам и желаем всем нашим клиентам приятного общения.