Tele2 расширила работы по борьбе с массовым сгоранием минут и гигабайтов

Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширила функционал сервиса по переносу неизрасходованных абонентами остатков услуг. Теперь перенести неизрасходованные минуты и гигабайты можно и от других операторов мобильной связи при подключении к Tele2 или переходе по MNP, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Сервис «Перенос остатков» позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, приобретенные абонентами в рамках своего тарифа, а переносить их на следующий период. Он дает возможность персонифицировать тариф под индивидуальные потребности пользователя. В результате действующий абонент в следующем месяце может позволить себе больше, без дополнительных трат.

Услуга стала доступной не только действующим клиентам компании, но и новым абонентам при подключении к Tele2 или при переходе от других операторов с сохранением своего номера (MNP). Достаточно подтвердить консультанту в салоне оператора наличие остатков мобильной связи, которые новый клиент не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора. Неизрасходованные пакеты минут и интернет-трафика будут перенесены, при этом объем остатков услуг округлится в большую сторону. При переходе сначала будут расходоваться пакеты, «перенесенные» от прошлого оператора, затем тарифные пакеты Tele2. Воспользоваться услугой также можно и при подключении в интернет-магазине при условии самовывоза.

В поддержку данного сервиса Tele2 запустила рекламную кампанию, герои которой предстают в образе пожарных. Они предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут и гигабайтов.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

– Предлагать привлекательные опции собственным абонентам – понятная и необходимая задача любого оператора связи. Мы действуем по другим правилам, расширяем границы своей экосистемы и предлагаем возможность сохранения остатков интернет-трафика и минут абонентам других операторов, решивших подключиться или перейти к Tele2 со своим номером. Уверены, что наши простые и прозрачные продуктовые предложения, уникальные для российского телеком-рынка, понравятся нашим новым клиентам и поддержат их цифровой стиль жизни.