Tele2 развивает 4G технологии на популярных курортах Иркутской области и России

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания Tele2, отвечая на растущие запросы абонентов, активно развивает сети 4G в разных регионах, в том числе на популярных курортах в Сибири. В марте 2018 года компания подвела предварительные итоги развития сетей 4G Tele2 за 2017-й – начало 2018-го года. О том, как новейшее оборудование сетей LTE активно используют абоненты мобильного оператора на горнолыжных курортах, рассказал на встрече с журналистами Алексей Телков, заместитель технического директора Tele2: «Специфика трафика на курортах состоит в том, что у оператора есть возможность проанализировать пиковые показатели работы сети в тот или иной сезон. А также в том, что большую долю трафика составляют иногородние звонки и скоростной мобильный интернет для отправки фотографий. Например, в одном из самых популярных горнолыжных курортов России – Шерегеше в Кемеровской области в сезон трафик прирастает от 1,6 до 2,5 раза. Это говорит о том, что людей, приезжающих сюда на отдых, устраивает качество сервиса и скорость мобильного интернета Tele2, который в поездках по стране тарифицируется как в домашнем регионе. При этом на каждом горнолыжном курорте есть свои особенности трафика и оборудования базовых станций, которые во многом зависят от потребностей и технологического уровня смартфонов, используемых абонентами. Так, например, абоненты Tele2, приезжающие в Шерегеш или в сочинский Роза Хутор на Красной поляне, больше пользуются мобильным интернетом, нежели абоненты, посещающие гору Соболиную на Байкале. И, наоборот, на Соболиной больше разговаривают, нежели использую мобильный интернет в Шерегеше и на Красной поляне.



Но современный абонент, где бы он не находился, во-первых, хочет за меньшие деньги получать больше. Во-вторых, получать голосовую связь и мобильный интернет также как другие привычные бытовые услуги, как вода, свет, электричество. При этом определяющей для абонента становится не скорость интернета, а повсеместное его наличие. Есть он или нет, может абонент отправить селфи или нет – это важнее. Поэтому вместе с обновленными требованиями абонента, меняется и наша компания. Сейчас компания Tele2 планомерно идет к тому, чтобы предоставлять клиенту лучшее предложение в соотношении цена-качество. И эти наши предложения, такие как, например, перенос остатков и другие являются новыми на рынке, опережают и формируют его развитие». В Иркутской области 4G-сеть Tele2 была запущена в эксплуатацию одной из первых – в 2016 году. В зону покрытия вошли: Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Черемхово, Усолье-Сибирское. В следующем 2017 году в ходе модернизации базовых станций 4G-интернет был развернут и в других, в том числе отделенных районах области. Одним из важных направлений деятельности компании в Иркутской области стала модернизация и установка новых базовых станций не только в городах и больших населенных пунктах, но и в популярных местах отдыха на Байкале. Обновленное оборудование позволило предоставить качественные услуги связи абонентам Tele2: в поселке Сахюрта, расположенном в важном транспортном узле в районе паромной переправы на Малом море; на острое Ольхон – в административном центре Ольхонского района – поселке Хужир и на самой северной точке острова – мысе Хобой. А также в других населенных пунктах, расположенных по берегам озера Байкал: в селе Онгурен, в деревнях Сарма и Курма, в прибрежных поселках: Еланцы, Бугульдейка, Большое Голоустное, Большие Коты, Листвянка, на юге области – в Байкальске, Слюдянке и в поселке Утулик. В большинстве этих населенных пунктов доступен 4G, который обеспечивает качественную мобильную связь не только для местных жителей, но сотен тысяч туристов, приезжающих на Байкал в летний сезон. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... tele2

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