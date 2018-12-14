Tele2 учредила свою номинацию в конкурсе «Премия HR-бренд»

Москва, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд», учрежденной группой компаний HeadHunter. Оператор учредил собственную номинацию, а директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова стала почетным членом жюри, пишет пресс-служба компании.

Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует нетривиальные идеи и новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Эти же принципы применимы и к поиску уникальных HR-подходов. В рамках партнерства премии «HR-бренд» Tele2 учредила собственную номинацию «HR по другим правилам». В ней компания будет отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2, избрана почетным членом жюри премии. Елена будет оценивать работы участников и проводить независимую экспертизу проектов с точки зрения бизнес-эффективности.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Избрание Елены Ивановой в качестве почетного члена жюри не только свидетельствует о высоком уровне доверия к ней лично, но и демонстрирует признание профессиональным сообществом достижений Tele2 в области HR. Каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные премии способствуют его общественному признанию. Мы рады внести свой вклад в работу таких авторитетных наград, как «HR-бренд», и я уверен, что членство Елены в жюри будет эффективно для премии так же, как и для Tele2 в целом».

Михаил Жуков, генеральный директор hh.ru:

«В быстро меняющемся мире очень важно вовремя скорректировать свою стратегию и разглядеть новые эффективные инструменты. Это правило полностью применимо к HR, ведь именно специалисты в этой области стоят в авангарде бизнеса. Мы считаем, что партнерство с Tele2 и учреждение номинации «HR по другим правилам» помогут развитию профессионального HR-сообщества и рынка труда в целом».