Tele2 вновь предлагает премиальным клиентам Visa безлимитный интернет

Москва, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и международная платежная система Visa вновь предлагают держателям премиальных карт Visa бесплатно пользоваться безлимитным интернетом за границей. При подключении сервиса «Автоплатеж» популярная услуга будет доступна клиентам от 7 до 28 дней в зависимости от типа карты, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Tele2 продлевает до 31 декабря 2019 года срок действия предложения для держателей премиальных карт Visa: они могут бесплатно использовать опцию «Безлимитный интернет за границей» при активации сервиса «Автоплатёж». Впервые акция была запущена летом 2018 года. Сервис позволяет владельцам карт Visa Platinum, Signature и Infinite использовать опцию без оплаты 7, 14 или 28 дней соответственно.

Абоненты, у которых подключен «Автоплатеж», получат возможность пользоваться скидкой в полном объеме автоматически в соответствии с типом действующей карты с 1 января 2019 года. Участники акции 2018 года, у которых больше не подключен сервис «Автоплатеж», получат SMS о ее окончании и возможности воспользоваться предложением в 2019 году.

В период действия услуги в 2018 году на долю Visa пришлось 70% премиальных карт пользователей сервиса «Автоплатеж» Tele2. Наиболее популярным предложение оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Услуга подключается держателям указанных категорий карт Visa автоматически в течение трех дней с даты присоединения к акции. При этом использование опции «Безлимитный интернет за границей» без оплаты не ограничено одним путешествием. Например, владельцу карты Visa Infinite предоставляется 28 дней бесплатного безлимитного интернета. Если во время пребывания за границей клиент пользовался услугой 10 дней, оставшиеся 18 могут быть израсходованы в следующих поездках.

По окончании льготного периода клиент получит сообщение с предложением продолжить пользоваться опцией «Безлимитный интернет за границей» или отключить ее.

Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в интернет. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Опция «Автоплатеж» позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с любых банковских карт. Подробнее об услуге – на сайте компании.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«По данным нашего партнера Visa, большинство россиян за границей используют мобильные устройства для доступа в интернет. При этом год к году растет популярность онлайн-сервисов и приложений для путешествий. Наше совместное предложение с Visa востребовано среди клиентов, и мы продолжаем сотрудничество. Вновь, в преддверии зимнего отпускного сезона, владельцы премиальных карт и пользователи услуги «Автоплатеж» смогут пользоваться безлимитным интернетом за границей до месяца бесплатно. Это позволит клиентам не ограничивать себя в использовании онлайн-сервисов за рубежом и избежать дополнительных расходов в роуминге».