Tele2 заключила с Nokia соглашение по модернизации сотовой инфраструктуры

Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и Nokia заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры. Стороны договорились об установке 35 тысяч базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе РФ. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G. Об этом сообщает пресс-сслужба альтернативного оператора мобильной связи. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 в России, и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа. Пятилетнее соглашение предполагает установку 35 тыс. базовых станций в 41 регионе России. Сотрудничество с Nokia позволит оператору продолжить модернизацию инфраструктуры и технологически подготовиться к запуску новых стандартов связи. Соглашение предполагает внедрение LTE-Advanced и LTE Advanced Pro, обеспечивающих эволюцию инфраструктуры Tele2 до сетей пятого поколения. Совместный проект станет основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для клиентов. Инфраструктура Tele2 будет модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика. Объемы передаваемых данных в сети Tele2 растут за счет развития сегмента IoT, распространения цифровых сервисов и все большего потребления data-услуг. По итогам 2018 года число активных пользователей интернета в сети Tele2 увеличилось на 26%, а средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Соглашение Tele2 и Nokia отдельно описывает подготовку к внедрению стандарта 5G. Компании договорились о создании совместных лабораторных зон 5G для демонстрации возможностей технологии и индустриального IoT. В испытаниях будут задействованы разработки исследовательского подразделения Nokia Bell Labs. Кроме того, стороны будут совместно прорабатывать вопросы внедрения новых технологий с регуляторными органами и представителями отрасли. Партнёры также сосредоточатся на развитии ряда направлений при внедрении новых технологий LTE Advanced Pro и 5G. Это прежде всего сверхширокополосная связь для доставки и оптимизации передачи видео- и «тяжелого» контента, агрегация несущих частот (Carrier Aggregation), создание нового широкополосного радиоинтерфейса для 5G. Соглашение включает оптимизацию архитектуры сети для быстрого внедрения новых сервисов (Network Function Virtualization, Virtualized RAN и пр.), для машинного обмена и интернета вещей (Optimized Core for IoT, Optimized SDM for IoT и др.). Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: – Мы развиваем сеть быстрее всех на рынке и по темпам строительства опережаем ближайшего конкурента в 2,5 раза. В условиях роста трафика и развития цифровых сервисов нам важно обеспечить клиентам наилучшее качество мобильных услуг, для чего мы опираемся на партнерства с ведущими мировыми поставщиками оборудования. Сотрудничество с компанией Nokia, которая недавно создала совместное предприятие с «Ростелекомом», открывает Tele2 новые преимущества. С одной стороны, мы опираемся на экспертизу одного из ведущих производителей телеком-систем, с другой – решаем стратегическую задачу по развитию сети на отечественном оборудовании. Ранее мы начали установку 50 тыс. базовых станций с поддержкой новейшей технологии в 27 регионах России, а строительство еще 35 тыс. позволит Tele2 завершить перевод всей сети в статус 5G-ready. Деметрио Руссо, вице-президент Nokia: – Мы рады расширению партнерства с Tele2 в рамках данного соглашения о сотрудничестве. Мы готовы оказать всяческую поддержку амбициозным задачам Tele2 в области модернизации своей сети и подготовки к переходу на новые стандарты связи, включая 5G. Nokia предоставляет операторам связи наиболее простой путь модернизации существующих сетей при переходе к новым стандартам связи, гарантируя минимальное время запуска, более высокую надежность и наименьшую стоимость развертывания сетей. Nokia обладает всеобъемлющим портфелем решений для внедрения сетей 5G, который позволит операторам связи реализовать все преимущества технологии. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: tele2

