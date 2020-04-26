ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата РФ обратилась к руководителям российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа, включая печатные издания, теле– и радиоканалы, интернет-медиа и независимых журналистов-предпринимателей. Как рассказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, в письме на имя главы региона президент федеральной палаты Сергей Катырин просит дать необходимые поручения областному правительству по разработке мероприятий действенной поддержки региональных средств массовой информации, пишет пресс-служба ТПП ВС. – К нам в палату также поступают многочисленные обращения руководителей и представителей средств массовой информации всех видов, в которых они отмечают бедственное положение дел, сложившееся в медиа отрасли вследствие пандемии, – отметил Алексей Соболь. – Большинство СМИ потеряли рекламодателей, стали нерентабельны, журналисты вынуждены закрыть медиа и коммуникационные бизнес-проекты. Особенно тяжелое положение сложилось у муниципальных СМИ, которые, как правило, выступают для жителей отдаленных территорий региона единственным авторитетным источником информации. Алексей Соболь также рассказал, что сегодня рассчитывать на введенные меры господдержки региональные медиа и издатели не могут, так как СМИ не вошли в утвержденный правительством перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и, как правило, не попадают в список системообразующих предприятий. В то же время, медиа-отрасль Иркутской области продолжает работать бесперебойно, полно и объективно освещает ситуацию по коронавирусной инфекции, информирует население и бизнес-сообщество о принимаемых государством мерах поддержки. Но из-за падения рекламных доходов и потери выручки от розничной продажи газет и журналов, СМИ Иркутской области и других регионов страны оказались практически на грани выживания. Поэтому такие меры, как отсрочка и снижение налоговых и иных обязательных платежей, льготные займы и кредитные каникулы позволят предотвратить массовое банкротство региональных СМИ. По словам Алексея Соболя, система торгово-промышленных палат и ранее отмечала, что выжить местным СМИ без поддержки со стороны государства сегодня практически невозможно. В частности, в письме на имя председателя правительства России Михаила Мишустина президент ТПП РФ Сергей Катырин просил ввести меры поддержки для региональных и муниципальных медиа, потерявших до 90% рекламных доходов на фоне ситуации с коронавирусом. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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