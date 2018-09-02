ТПП Восточной Сибири сформирует замечания к закону о СМИ

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Торгово-промышленной палате Восточной Сибири состоялось первое заседание обновленного комитета по предпринимательской деятельности в сфере рекламы и средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В нем приняли участие руководители СМИ Иркутской области, руководитель Иркутского УФАС России Александр Кулиш, руководитель управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костылов.

В рамках заседания был утвержден состав комитета, а также рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся работы печатных и электронных средств массовой информации, в том числе взаимодействия с почтой России, аналогового телевизионного вещания. Кроме того, было представлено несколько предложений по совершенствованию закона о СМИ.

Председатель комитета, генеральный директор телекомпании «Аист» Амгалан Базархандаев отметил, что закон, принятый в 1991 году, устарел и требует обновления. В связи с этим принято решение сформировать от медиа-сообщества Иркутской области замечания и обсудить их на следующем заседании комитета, после этого они будут направлены на рассмотрение рабочей группы при ТПП РФ.