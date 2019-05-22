У вахтовиков на Сухом Логе в Бодайбинском районе появился высокоскоростной интернет

Бодайбинский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители вахтовых поселков на золоторудном месторождении Сухой Лог в Бодайбинском районе благодаря МТС получили доступ к высокоскоростному интернету. Оператор первым запустил связь третьего и четвертого поколения на золоторудном месторождении «Сухой Лог», где работает более пяти тысяч сотрудников золотодобывающих компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скоростной интернет стал доступен в ГОКах «Западный», «Вернинский» «Угахан» и населенном пункте «Кропоткин».

Кроме того, МТС также расширила территорию покрытия скоростного мобильного интернета стандарта 3G и 4G в Бодайбинском районе в два с половиной раза раза.

В результате расширения ёмкости канала связи средняя скорость мобильного интернета МТС выросла в несколько раз и теперь жители города и работники ГОКов на месторождениях могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн игры, а также общаться с близкими по Skype, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, просмотра вебинаров и многое другое.

«Скоростной мобильный интернет сегодня стал первой необходимости, такой же востребованной, как голосовая связь. Вместе с ним появляется возможность пользоваться такими сервисами, как телемедицина и др. Для нас очень важно, чтобы скоростной мобильный доступ был у всех, независимо от того, где человек сейчас находится. А для людей, несущих долгосрочную вахту по контракту это, зачастую, один из главных каналов связи с миром, семьей. Поэтому мы расширяем нашу сеть 4G не только в районном центре, но и в малых населенных пунктах и других труднодоступных местах, где жители региона проводят значимую часть», — комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС на скорости до 75 Мбит/с уже имеют порядка 90% населения Иркутской области. Кроме того, установка нового оборудования стандарта 3G и 4G позволила снизить нагрузку на действующие 2G и 3G станции и увеличить скорость мобильного интернета в регионе в целом.

В планах МТС до конца 2019 года запустить сеть 4G в других отдаленных северных населенных пунктах области.