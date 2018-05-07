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07.05.2018

Юным фотографам Приангарья продлили сроки проведения конкурса «Ценные кадры»

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС проводит в Иркутской области региональный этап всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Стать участниками могут ребята в возрасте от 11 до 18 лет. 70 лучших снимков войдут в экспозицию выставки, которая откроется в Иркутске в начале лета, сообщает пресс-служба компании.

Работы будут приниматься до 25 мая. Их необходимо загрузить на сайт проекта «Поколение М» на страницу конкурса «Ценные кадры». Количество снимков не ограничено, тема – свободная. Фотографировать можно с помощью любой техники (в том числе и телефона), разрешено кадрирование, корректировка цвета и контрастности. Фотомонтаж и ретушь использовать нельзя.

Оценивать конкурсные работы и выбирать лучшие будет куратор проекта, известный российский фотограф Василий Прудников, а также его коллеги Владимир Вяткин и Сергей Шахиджанян.

Снимки, загруженные на сайт в рамках регионального этапа, автоматически будут участвовать и в федеральном конкурсе. Победители получат возможность бесплатно пройти стажировку у лучших фоторепортеров культурного проекта «Русс Пресс Фото» в Москве.

Итоговая выставка лучших фоторабот регионального этапа «Ценных кадров» откроется в Иркутске в июне. Организаторы планируют разместить экспозицию на одной из центральных улиц города, чтобы снимки, сделанные юными талантами, смогло увидеть максимальное количество жителей и гостей столицы региона.

Отметим, что проект «Поколение М» не только творческий, но и благотворительный. Он объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Все активности в группах проекта в «ВКонтакте», на странице в Instagram и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. На данный момент собрано более 16 млн рублей, которые направлены на 42 детские операции.

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