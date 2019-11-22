Упоминаемость Сергея Левченко в соцсетях взлетела после истории с его окладом

Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В октябре упомнаемость губернатора Иркутской области Сергея Левченко в соцмедиа выросла на семь пунктов, в результате чего он поднялся на четвертое место в рейтинге глав субъектов РФ.

Как сообщает Медиалогия, это самый большой скачок в упомянутом рейтинге. Причиной для такого всплеска к персоне главы Приангарья послужила история с повышением на 33% его оклада, а также комментарии Сергея Левченко по этому поводу. В результате губернатор Иркутской области оказался в ТОПе упоминаемости сразу за мэром Москвы Сегеем Собяниным, президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.