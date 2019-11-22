Уроженка Иркутска Ольга Уразгалиева вылетела из шоу «Голос»

Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Иркутска Ольга Уразгалиева, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге, не прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос» на Первом канале.

После слепых прослушиваний Ольга Уразгалиева попала в команду Полины Гагариной. Теперь от первоначального отбора члены жюри перешли к поиску наиболее перспективных участников и 22 ноября стартовали поединки. Ольга Уразгалиева исполняла в дуэте с Лилией Вельтаман песню «Ain’t Nobody» группы «Rufus» и Чаки Хан, которая вошла в саундтрек к фильму «Брейк-данс» 1984 года.

По итогам поединка наставник выбрала Лилию Вальтман.

Напомним, также в этом сезоне шоу «Голос» участвует жительница Саянска Анастасия Бадьина. Выпускница музыкальной школы и экс-солистка образцового вокального ансамбля «Экспромт» прошла слепые прослушивания и попала в команду Константина Меладзе.