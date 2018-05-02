|Медиа
|03.05.2018
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Усольчанин получил условный срок за размещение в соцсетях аудиофайлов экстремистской направленности
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Усолье-Сибирское, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском осужден 22-летний местный житель, обвиняемый в размещении материалов экстремистской направленности. Усольский городской суд назначил ему два года лишения свободы условно с полуторалетним испытательным сроком.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в марте 2016 года молодой человек на своей странице в одной из соцсетей в открытом доступе разместил аудиофайлы экстремистской направленности.
Суд признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В судебном заседании он согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся в содеянном.