В Братске рестораторы разделись в поддержку индустрии гостеприимства

Братск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники одного из ресторанов сфотографировались обнаженными в поддержку индустрии гостеприимства, которую «раздел» коронакризис. Соответствующий пост опубликован в инстаграме заведения .

Работники ресторана «Грузина Мама» таким способом поддержали акцию краснодарских коллег #голыерестораны.

– Этот кризис «раздел» всех – и акционеров и менеджмент, и работников. Мы сейчас все «голые» и речь не только о нашей сети – «голыми» стали все рестораны, все отели и все турфирмы региона. Мы честно не хотим хайпить на этой акции, мы не хотим показывать стриптиз, мы не хотим дурачиться. Мы хотим только одного – работать, – говорится в подписи к фото.

Таким способом предполагается привлечь внимание к проблемам всех ресторанов Иркутской области.

– Мы осознаем важность безопасности наших гостей, мы готовы продумать полутораметровые интервалы между столиками, работать в масках, пройти все тесты на коронавирус, на антитела – но мы хотим работать! мы хотим открыть летние площадки и летние террасы – они точно не опаснее супермаркетов, торговых центров, парикмахерских и общественного транспорта. Мы просим дать нам право делать то, что умеем лучше всего – быть гостеприимными, обслуживать и кормить наших гостей. Мы просим обратить внимание на всю индустрию гостеприимства нашего региона. откройте летние площадки, откройте рестораны, – говорят рестораторы.

Напомним, в Иркутской области в настоящее время действует первый этап выхода из режима ограничений в связи с пандемией коронавируса. Разрешено работать нескольким системообразующим отраслям экономики, допустимы занятия спортом на свежем воздухе. Индустрия общественного питания и массового отдыха не работает.