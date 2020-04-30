В Иркутске сняли «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции

Иркутск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский режиссер Сергей Дубас снял «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции. Героями видео стали обычные жители города: врачи, полицейские, спасатели, кассиры, пекари, электромонтеры и другие представители важнейших профессий. Музыку и текст создали иркутские музыканты.

История создания ролика, а также сам клип под названием «Всем, кто на передовой, посвящается!» опубликованы в сообществе иркутских кинематографистов «Гайдайцентр» .

– Как-то вечером, я увидел в сети клип о тех, кто застрял на карантине. Музыка была очень классная, но текст – сплошные жалобы. И тогда я задумался – у меня есть свет, я могу сходить в аптеку и магазин. И за всем этим стоят люди, которые выполняют свой долг. Так и возникла идея показать героев и поблагодарить их, – рассказал режиссер Сергей Дубас.

В тот же вечер Сергей связался с живущим в Москве иркутским музыкантом Павлом Гудвином, который сразу проникся идеей. Буквально через два дня он создал демо-трек песни и предложил подключить к записи музыкантов со всей России. Так в клипе появились самые разные музыканты, например, любимый иркутянами рэппер Анатолий Заммер, который написал и часть речитатива для трека.

– Когда я получил первую версию композиции, понял, что отступать некуда. Как организатор, опасался начинать такой масштабный проект, но оказалось все гораздо проще. Предприятия и люди, когда мы к ним обращались и рассказывали об этой идее, охотно шли на встречу. Огромное им всем спасибо! Я даже удивился, что не нужно было ничего согласовывать, – продолжил режиссер.

Съемки и постпродакшн заняли неделю. Музыканты записали себя сами, а Сергей Дубас вместе с оператором Артуром Левченко сняли жителей города прямо на рабочих местах. Безусловно, в процессе съемок были соблюдены все меры безопасности: маски, перчатки, социальная дистанция. Режиссер рассказал, что для каждого участника клипа у съемочной группы были заготовлены роли, но многие импровизировали, поэтому видео получилось таким настоящим.