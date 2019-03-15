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16.03.2019

В Иркутске запускают радиопроект о национальной кухне народов Прибайкалья

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска в партнёрстве с национально-культурными организациями города и Иркутской области запускает новый радиопроект о национальной кухне народов Прибайкалья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В первой передаче «Кухня народов Прибайкалья», которая выйдет в эфир 16 марта в 09.20, о традициях и секретах приготовления настоящего восточного десерта – традиционного чак-чака расскажет Гульнур Ахметшина.

– Администрация города и национальные центры в течение двух лет реализуют совместные проекты с различными радиостанциями. Так, в прошлом году на «Радио России Иркутск» в эфир выходила радиовикторина «Пословица не даром молвится», где звучали национальные пословицы. Также представители национально-культурных организаций принимали участие в городском радиопроекте «Читаем классику вместе». Радиослушатели знакомились с новым звучанием на национальных языках хорошо известных классических произведений, – рассказала начальник управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью Елена Терпугова.

Программа «Кухня народов Прибайкалья» будет выходить каждую субботу в 9.20 на «Радио России Иркутск» на частоте 105.0 FM. ​

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