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10.06.2019

В Иркутске запустили интернет-проект по поиску пропавших питомцев

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс заявил о запуске в Приангарье интернет-проекта по поиску пропавших питомцев. Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Это повысит шансы вернуть домашнего питомца владельцу.

– За последний год люди задали Яндексу больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное, – сообщает пресс-служба компании.

После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом, его заметят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца, уверены разработчики.

Кстати, говорят в Яндексе, в пилотном режиме проект был запущен в Екатеринбурге в апреле этого года и уже показал свою эффективность. На сегодняшний день он также доступен для жителей Алтайского и Пермского края, Кемеровской, Омской, Новосибирской и Тюменской областей.

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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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