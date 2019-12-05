В Иркутской области с 2020 года на страже чистоты интернета встанут кибердружины

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кибердружины начнут действовать в Иркутской области в 2020 году. Они будут созданы на базе вузов для привлечения дополнительных сил и средств в борьбе с преступлениями, совершаемыми в интернете, сообщает пресс-служба губернатора.

Заседание межведомственной рабочей группы по реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы прошло в правительстве Иркутской области под председательством первого заместителя губернатора региона Владимира Дорофеева.

– Наша задача усилить работу по защите информационного пространства. Национальный антитеррористический комитет рекомендует активно развивать кибердружины – так называемые объединения борцов за чистоту интернет-пространства в регионах России. Деятельность таких дружин необходимо организовать и на территории Иркутской области, – отметил Владимир Дорофеев.

Кибердружины действуют уже более чем в 30 регионах страны на добровольной основе и выявляют негативный контент в интернет-пространстве. В целом по России благодаря кибердружинникам заблокировано более 5000 опасных сайтов. При выявлении негативного контента информацию передают правоохранительным органам для проведения соответствующей экспертизы и передачи материалов в Роскомнадзор для блокирования или удаления данных ресурсов.

– На территории нашего региона к работе будут подключены министерство по молодежной политике Иркутской области, пресс-службы, – рассказал советник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Дмитрий Балдуев.