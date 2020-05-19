В иркутской телекомпании «АИСТ» произошли кадровые изменения

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской телекомпании «АИСТ» произошли изменения в кадровом составе.

Как сообщают в компании, в связи с изменениями внутренней структуры, для перехода на новый этап развития компании и в связи с сокращением должности исполнительного директора с 1 апреля 2020 года Павел Степанов перешел на позицию продюсера телеканала.

– Руководство телеканала желает Павлу успехов на новой позиции и ожидает, что новая должность позволит ему сконцентрироваться на новых творческих проектах, разработке программных продуктов и перспективных направлениях развития «АИСТ ТВ», – отмечают в телекомпании.

Кроме этого, в мае 2020 года по соглашению сторон, команду «АИСТ ТВ» покинула коммерческий директор Наталья Спиридович. За время работы на «АИСТ ТВ» она показала себя как креативный и профессиональный руководитель, отмечают в телекомпании. Под ее руководством была реорганизована работа коммерческого отдела, запущены новые рекламные продукты.

Как сообщается, полномочия по управлению коммерческой службой телеканала переданы генеральному директору «АИСТа» Екатерине Тарасовой.