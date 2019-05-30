В МТС назвали возможные причины сбоя сети в Иркутской области

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Некоторые жители Иркутской области могли испытывать сложности при пользовании ряда сервисов МТС после недавних работ на сети. Так прокомментировали Телеинформу причины массового сбоя связи в регионе в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отмечают, что сейчас связь МТС в Иркутской области работает в штатном режиме, абонентам доступны все сервисы.

Напомним, днём 31 мая в Иркутской области пользователи соцсетей, которые являются абонентами МТС, стали жаловаться на отсутствие связи. Сигналы о проблемах поступали из Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Новосибирска, Екатеринбурга, а также регионов европейской части страны.