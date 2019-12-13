В правительстве региона наградили победителей конкурса журналистского мастерства

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителей ежегодного регионального конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации, направленные на профилактику экстремистских и террористических проявлений, наградили сегодня в правительстве Иркутской области. Дипломы журналистам вручал первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

– Конкурс проходит не первый год, и мы рады, что в нем принимают участие новые лица. Быть журналистом – ответственный и почетный труд. Ведь сказанное вами слово имеет вес, формирует отношение людей к жизни, к стране, закладывает нравственные основы. Отрадно, что ваши слова несут правильный посыл, соответствующий общечеловеческим ценностям, которые нас объединяют, – отметил Владимир Дорофеев.

В этом году на конкурс было прислано более 95 работ, 12 журналистов стали победителями в четырех номинациях. В номинации «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном издании» первое место у Алины Климовой, корреспондента газеты патриотического воспитания «Байкал61», второе – у Людмилы Шагуновой, третье – у Анна Виговской, корреспондентов газеты «Областная».

В номинации «Лучший видеоматериал, вышедший в эфир в средствах массовой информации» диплом первой степени вручили Павлу Марчукову, корреспонденту телекомпании «Вести. Иркутск», второй степени – Марине Беклемишевой, корреспонденту телекомпании АИСТ, третьей – Татьяне Курниковой, корреспонденту телекомпании «Усолье».

В номинации «Лучший радиоматериал, вышедший в эфир в средствах массовой информации» первое место у Натальи Кравченко, руководителя проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске, второе – у Ирины Яковлевой, редактора телерадиокомпании АО «Ангарская нефтехимическая компания», третье – у Евгении Дмитриевой, заместителя руководителя проекта Радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

В номинации «Лучший материал, размещенный в сетевом издании» первая премия у Яны Ушаковой, фотокорреспондента информационного агентства «Альтаир», второе – у Дарьи Васильевой, шеф-редактора информационного агентства «Иркутск онлайн», третье – у Алины Вовчек, журналиста информационного агентства «Иркутск онлайн».