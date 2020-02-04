В Приангарье стартовал конкурс «Зачем мне нужен спутниковый интернет?» для жителей отдаленных районов

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») объявляет о старте конкурса «Зачем мне нужен спутниковый интернет?» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Конкурс адресован, в первую очередь, жителям труднодоступных и удаленных районов. Его главная цель – популяризация современных спутниковых технологий, предназначенных для подключения скоростного доступа в интернет за городом, вне пределов развитой телекоммуникационной инфраструктуры.

Участникам конкурса предлагается рассказать в своих аккаунтах в социальной сети Instagram истории о том, для чего им необходим доступ во Всемирную сеть. Главный приз конкурса – комплект оборудования для спутникового интернета и 25 ГБ ежемесячно в подарок в течение года.

История конкурса «Зачем мне нужен спутниковый интернет?» должна содержать не более 1,5 тысяч знаков с пробелами, не менее пяти фотографий и хештеги #спутник #интернет #Иркутск #МеняемЖизньЛюдей. Все они обязательны.

Заявки принимаются с 31 января по 10 февраля 2020 года. Победителя определят 20 февраля на специальном мероприятии, которое пройдет в Иркутске.

Подробности о правилах конкурса размещены в сообществе РТКОММ в социальной сети Instagram по ссылке .

Положение о конкурсе «Зачем мне нужен спутниковый интернет» опубликовано на сайте оператора.

СПРАВКА:

РТКОММ (100% зависимое дочернее общество ПАО «Ростелеком», центр компетенций по спутниковой связи) является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Спутниковый доступ, предоставляемый РТКОММ, является важным элементом построения корпоративных сетей, особенно для организаций с широко развитой филиальной структурой. В группу компаний РТКОММ входят компании, которые предоставляют услуги, предназначенные для стратегической устойчивости бизнеса клиентов.

Активно способствуя развитию массового сегмента рынка спутниковой связи в России, группа компаний РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету в Ка- и Ku-диапазонах под торговой маркой SenSat.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ – 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль – 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».