В рекламном ролике суперабонент Tele2 присоединился к супергероям MARVEL

Москва, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает рекламную кампанию в поддержку обновленной тарифной линейки «Мой Tele2». Накануне долгожданной премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» суперабонент Tele2 появляется на экране вместе с супергероями. Как и знаменитые персонажи киновселенной MARVEL, он наделен своей фантастической суперсилой.

Как сообщает пресс-служба компании, Tele2 впервые представила новый для российского рынка образ абонента – героя с суперспособностью управлять тарифом и настраивать его параметры легко и точно. Tele2 вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и выход в широкий прокат долгожданного блокбастера MARVEL «Мстители: война бесконечности» 3 мая.

Новый рекламный ролик показывает членов команды Мстителей в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2 – героем хочет стать каждый, но теперь такой шанс есть у клиентов оператора. У каждого абонента появилась суперспособность настраивать свой персональный тариф так, как выгодно именно ему.

Абоненты, которые подключатся к тарифам «Мой Tele2» с 18 апреля по 31 мая 2018 года, получат специальные подарки. Среди призов – эксклюзивная цифровая подписка на 7 фильмов киновселенной MARVEL и сувениры с символикой фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности».

Оператор представил обновленную линейку «Мой Tele2» в начале апреля. Тарифный конструктор доступен абонентам оператора во всех регионах присутствия компании. Для удобства абонентов оператор предсобрал три сбалансированных тарифа – «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Их можно оставить неизменными или самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика исходя из личных потребностей.

Кроме того, абоненты Tele2 могут активировать дополнительные опции, предоставляющие безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, услугам навигации и стриминговым сервисам. Все добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube .

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Мне кажется очень символичным тот факт, что вывод новой тарифной линейки Tele2 ознаменовался партнерством с одним из самых ожидаемых релизов года – блокбастером «Мстители: Война бесконечности». Тема супергероев из киновселенной Marvel стала лучшим способом продемонстрировать преимущества новых тарифных планов, подчеркнуть подход к индивидуальной настройке и выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент».

Елена Бродская, вице-президент по маркетингу фильмов компании Disney в России и СНГ:

«Выход блокбастера MARVEL «Мстители: Война бесконечности» для нас огромное событие. 10 лет киновселенная MARVEL шла к этой кульминации: здесь все супергерои из предыдущих 17 фильмов, самый страшный злодей и самая важная битва. Мы рады, что компания Tele2 запустила такое же масштабное и эпичное промо в поддержку главного фильма года и своих суперабонентов, и очень гордимся этим партнерством».