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05.01.2019

В Шелеховском районе провели свою версию музыкального шоу «Голос»

Шелеховский район, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Телевизионный проект «Голос моего края» состоялся на территории Шелеховского района. Мероприятие приурочили к 25-летию территории, Победительницей стала самая юная участница Ксения Васильева, ее приз составил 25 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района, организаторы конкурса – администрация Шелеховского района и телеканал «Шелехов ТВ» – максимально приблизили весь процесс к федеральной программе. Вначале участников слушали организаторы, затем наставники проводили «слепые» прослушивания, набирали команды и занимались с подопечными. Вся работа длилась больше месяца.

В финал вышли четыре участника – Дарья Гудкова, Ксения Васильева, Кирилл Горбунов и Людмила Ситникова. За главных претендентов на победу было объявлено зрительское голосование. Необходимо было позвонить на индивидуальный номер участника. С одного номера засчитывался всего один голос. По итогам 5541 человек приняли участие в выборе лучшего голоса Шелеховского района. За Ксению Васильеву проголосовал 2291 телезритель.

– Огромное спасибо за поддержку, я очень благодарна своим друзьям и знакомым, которые голосовали за меня, организаторам, которые провели этот конкурс. Настрой теперь боевой, уверенность переполняет. Хочу теперь прославить Шелеховский район далеко за его пределами и, быть может спеть, и на федеральном шоу «Голос», – поделилась впечатлениями победительница.

Как отмечается, районная администрация намерена и дальше проводить подобные конкурсы и искать новые таланты.

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