В ТПП Восточной Сибири обсудят проблемы введения цифрового телевещания в Приангарье

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С января 2019 года, когда по всей России введут цифровое телевещание, почти сто тысяч жителей Иркутской области могут лишиться телевидения. Эту проблему в ближайшее время планируют обсудить в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Напомним, согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», в регионах прекращается аналоговое телевещание и происходит переход на цифровое. Оборудование для трансляции цифрового сигнала в области установлено. Однако у людей с невысокими доходами нет возможности приобрести специальные приставки на свои телевизоры для приема цифрового сигнала. Кроме того, по предварительным данным, из-за удаленности проживания телевизор в территориях Приангарья не смогут смотреть 97 тысяч человек. Этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по предпринимательской деятельности в сфере рекламы и средств массовой информации Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

По итогам заседания президент ТПП ВС Алексей Соболь заявил, что самая сложная ситуация может возникнуть в отдаленной от городов сельской местности и у дачников. Для многих жителей покупка нового телевизора и цифрового ресивера может стать обременительной тратой.

– Цифровое эфирное телевидение – это, безусловно, новый этап развития. Но перемены не должны лишить людей доступа к информации, которую они привыкли ежедневно получать. Районные телекомпании могут закрыться, люди потерять рабочие места. А целые населенные пункты останутся без телевидения и без возможности смотреть большинство федеральных телепрограмм. Для обсуждения этого вопроса мы планируем пригласить профильные министерства, мэров, руководителей РТРС, Роскомнадзора и УФАС по Иркутской области, – подчеркнул Алексей Соболь.