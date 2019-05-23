|Медиа
|24.05.2019
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Входящие звонки в Крыму – бесплатны: Tele2 улучшит условия общения для путешественников в Тавриду
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Крым, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 с 31 мая 2019 года отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты альтернативного оператора мобильной связи смогут общаться на еще более выгодных условиях, пишет пресс-служба компании.
С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.
Крым становится у абонентов Tele2 все более популярным направлением для поездок – по итогам лета 2018 года количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.
Также в путешествиях по республике абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам. Опция
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