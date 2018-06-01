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01.06.2018

Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен приготовил байкальскую рыбу и салат из черемши на Высоте-900 на Горе Соболиной

Байкальск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 30 мая съемочная группа телеканала НТВ и кулинарная программы «Поедем, поедим» во главе с известным телеведущим Джоном Уорреном посетила курорт «Гора Соболиная» в  Байкальске. Об этом сообщает пресс-слжуба «Гранд Байкала».

Программа о гастрономических путешествиях «Поедем, поедим» подразумевает знакомство ведущего с представителями самых необычных профессий, продолжателей древних ремесел, а также с простыми россиянами. И, конечно же, он пробует местную еду и готовит лучшие блюда национальной кухни.

Площадкой для съемок стала летняя терраса кафе «Высота-900» с панорамным видом на Байкал.

Там Джон Уоррен совместно с иркутской  радиоведущей Анной Мамаевой приготовили байкальскую рыбу по фирменному рецепту с травами региона и салат из черемши. Накануне Джон Уоррен побывал с экскурсией на КБЖД и посетил мыс Шаманский.

Представители Горы Соболиной оказали радушный прием всей съемочной группе: встретили с пирогами, русской банькой, а также устроили выездной пик-ник на берегу Байкала, где повара ресторана «Бугель-Вугель» приготовили сочную фаршированную перепелку с овощами.

В эфир программа с Байкальска выйдет в сентябре на телеканале НТВ.

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