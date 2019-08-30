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31.08.2019

Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения

Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области при участии компании ДОМ.РФ запустило сайт иркутскпаводок.рф. Как сообщает пресс-служба губернатора, информационный ресурс создан по поручению председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко.

На портале люди могут самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предусмотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных обследований жилых помещений. Также на сайте можно ознакомиться с реализуемыми мерами государственной поддержки граждан, пострадавших от летнего наводнения в Приангарье, условиями, сроками и порядком получения такой помощи, а также о предоставлении жилья регионом.

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