|Медиа
|31.08.2019
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Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения
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Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области при участии компании ДОМ.РФ запустило сайт
На портале люди могут самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предусмотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных обследований жилых помещений. Также на сайте можно ознакомиться с реализуемыми мерами государственной поддержки граждан, пострадавших от летнего наводнения в Приангарье, условиями, сроками и порядком получения такой помощи, а также о предоставлении жилья регионом.