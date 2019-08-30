Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения

Иркутск, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Педагогическом институте Иркутского государственного университета продолжается набор на магистерскую программу «Психология образования и развития личности в медиапространстве». Это первая в России программа магистратуры по подготовке специалистов в области психологической и национальной безопасности с учетом процессов развития и трансформации личности в новых условиях жизни.