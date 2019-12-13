VR-фильм о секретах финансовой грамотности показали в самой красивой деревне Приангарья

Заларинский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Показ VR-фильма о финансовой грамотности состоялся для школьников и молодежи, живущих в деревне Хор-Тагна Заларинского района, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В декабре деревню, являющуюся единственным населенным пунктом Иркутской области со статусом члена Ассоциации «Самые красивые деревни России», посетили участники «Экспедиции БРК».

Культурно-просветительский проект «Экспедиция БРК» стартовал 25 сентября 2019 года, ее финал запланирован на 31 декабря, в этот период в планах организаторов – посещение деревень и поселков Иркутской области с населением до 5000 человек, изучение особенностей жизни отдаленных территорий региона. Для местных жителей в рамках проекта проводятся образовательные мероприятия и лекции, составленные на основе анализа наиболее успешного опыта, реализованного в регионе. Задача экспедиции – поделиться практическими кейсами современных подходов и инструментов для решения местных задач.

Одним из таких кейсов является VR-лекция от Сбербанка, рассчитанная на детей младшего и среднего школьного возраста – об основах финансовой грамотности и безопасности, алгоритме формирования личных сбережений, современных способах оплаты и формировании личного или семейного бюджетов. Фильм-лекция, показывается с помощью новой технологии – персональных VR-очков и пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Новые финансовые знания от Сбербанка часть просветительского проекта, Байкальский банк является партнером «Экспедиции БРК».

Проект, кроме деревни Хор-Тагна, уже побывал в Железногорске-Илимском и поселке Хребтовая Нижнеилимского района, селе Сосновка Усольского района, поселке Верхнемарково Усть-Кутского района.