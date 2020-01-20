Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен использовать социальные сети в своей работе

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен использовать социальные сети в том числе для интерактивной связи с населением. На пресс-конференции 17 января он сообщил, что только через свою страницу в Инстаграм он получил более 600 обращений. - В ходе своей работы я буду и на это обращать внимание, - заявил врио губернатора. – Где все хорошо – зачем про это говорить? Вы мне покажите, где плохо, что нужно исправить, какие проблемы существуют. Свою работу, в том числе в ходе поездок по территориям, я буду выстраивать в этом духе. Если много жалоб на работу того или иного избранного мэра, мы должны отработать эти жалобы. Мы должны достучаться до каждого, от кого зависит решение проблемы. Если решение принципиально вообще невозможно – это также должно быть четко сказано. Но не уходить от ответа, мол, отстаньте от меня… Отвечая на вопрос об использовании новых "информационных" методов в работе, Игорь Кобзев сообщил, что никакой особой технологии нет. - Те же оповещения посредством смс – это практика, принятая в той системе, где я работал. Это стиль жизни в системе МЧС. Я не перевожу [стрелки] на кого-то, я ставлю конкретную задачу ответственному лицу, и если в течение 12 часов вопрос не решается – выезд на место, разбор полетов на месте. И уже там принимается кардинальное решение. То же касается экологических происшествий. Существует мониторинговая служба, которая отслеживает эту тему. Так же оперативно реагируем, - пояснил Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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