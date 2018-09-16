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17.09.2018

Яндекс: на минувшей неделе иркутян интересовали итоги выборов, презентация Apple и фильм «Хищник»

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Больше всего на минувшей неделе иркутян интересовали результаты прошедших 9 сентября выборов.

Как сообщают аналитики Яндекса, на первом месте ТОПа запросов с 10 по 16 сентября были итоги выборов в России, на втором – результаты выборов в Иркутской области.

Также жителей областного центра интересовали презентация Apple, премьера фильма «Хищник» и готовые домашние задания. Также в ТОП вошли футбольный товарищеский матч Россия – Чехия, крестный ход в Санкт-Петербурге и ураган в США.

Кроме того, в десятку самых популярных на минувшей неделе запросов иркутян вошли клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» и номинирование фильма «Собибор» на «Оскар».

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