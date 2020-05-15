За фейк о коронавирусе суд оштрафовал жительницу Усолья-Сибирского на 30 тысяч рублей

Усолье-Сибирское, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Усольчанка, распространившая недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, привлечена судом к административной ответственности.

Напомним, в начале апреля полицейские обратили внимание на размещенную в социальных медиа информацию о том, что у главврача одного из медицинских учреждений Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 38-летняя гражданка. Полицейские опросили женщину, она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок.

В отношении усольчанки был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАп РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

На основании собранных сотрудниками полиции материалов Усольский мировой суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.