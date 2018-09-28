Жителей Приангарья приглашают в виртуальный музей «Прощай, средневековье», посвященный венерическим заболеваниям

Иркутская область, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - Жителей Иркутской области приглашают посетить первый виртуальный музей «Прощай, средневековье», который в креативной форме освещает историю инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем.

Как сообщает пресс-служба «Инвитро», проект позволяет в интерактивной форме узнать об истории и профилактике инфекций, передающихся половым путем. За основу был взят один из самых известных триптихов нидерландского художника Иеронима Босха – «Сад земных наслаждений». Проект запущен медицинской компанией ИНВИТРО и креативным агентством Possible Group.

На сайте можно изучить не только симптомы, способы лечения и профилактики, но и историю возникновения заболеваний. Так, например, первое упоминание о гепатите С и описание симптомов этого заболевания было найдено на шумерских глиняных табличках, датируемых третьим тысячелетием до нашей эры.

В России, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет количество больных гепатитом С сократилось с 5 тысяч 100 до 1 тысячи 800 человек на 100 тысяч населения – его стали эффективнее лечить.

Также, согласно данным ВОЗ, с развитием науки и современных методов диагностики, распространение самых известных заболеваний, передающихся половым путем, падает. Например, в 2007 году в России трихомониазом болели 305 тысяч 900 человек, а в 2016 году уже 81 тысяча 300. С 12 тысяч 400 до 1 тысячи 400 на 100 тысяч населения за 10 лет сократилось количество инфицированных гепатитом В – здесь сыграла роль массовая вакцинация детей. На 62 тысячи (с 93 тысяч 100 до 31 тысячи 100) уменьшилось число больных сифилисом. Но продолжает расти количество инфицированных ВИЧ: в 2016 году в России было 1, 5 млн людей с этим заболеванием, а еще в 2007 году – лишь 400 тысяч.

Сайт «Прощай, средневековье» представляет собой виртуальный сад, где пользователь может изучить распространенные инфекции, передающиеся половым путем, а также понять, как обезопасить себя и где сдать анализы.

– Каждое из чудовищ, которые еще в 15-м веке изобразил Иероним Босх, олицетворяет одно из заболеваний в категории ИППП. Язык художника настолько индивидуален, что целые поколения историков спорят о значении этих образов. Это очень коррелирует с темой инфекций, передаваемых половым путем, разговор о которых часто находится под табу, – говорят в «Инвитро».