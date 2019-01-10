Звонок или картинка: как поздравляли друг друга с Новым годом и Рождеством иркутяне

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - С каким праздником иркутяне чаще поздравляли друг друга: с Новым годом или Рождеством? Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов из столицы Приангарья в период новогодних праздников и выявила лидеров. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора. Статистика оператора оказалось занимательной. По данным «МегаФона», поздравлять друг друга с Новым годом в мессенджерах и социальных сетях иркутяне начали еще 30 декабря 2018 года, а продолжили 1 января 2019 года. Именно на эти дни пришелся пик интернет-трафика в сети оператора. В саму же новогоднюю ночь иркутяне не забывали выйти в сеть, чтобы поделиться своими впечатлениями от первых минут 2019 года, но делали это на 30% реже, чем 1 января. Таким образом, под бой курантов жители Иркутска предпочли отложить смартфоны и быть со своими близкими реально, а не виртуально. А вот в Рождество можно было увидеть совершенно другую картину. Этот праздник по активности абонентов «МегаФона» из Иркутска в сети интернет стал лидером среди первых 8 дней 2019 года, обогнав по объемам трафика даже новогоднюю ночь. Так, в Рождество иркутяне выходили в сеть и пользовались мобильным интернетом на 50% больше, чем 31 декабря 2018 года. Что касается голосовых вызовов, то за 10 дней отдыха иркутяне проговорили свыше 13 миллионов минут или почти 215 тысяч часов – это равняется примерно 25 годам непрерывных бесед. В настроении поговорить жители Иркутска были в последний день старого года. Однако же еще больше впечатляют показатели интернет-трафика. С помощью своих мобильных устройств с 30 декабря по 8 января абоненты областной столицы передали такой объём данных, которого хватило бы на 185 000 000 селфи. Все активнее с каждым годом абоненты «МегаФона» пользуются мессенджерами, которые позволяют мгновенно делиться с друзьями праздничными фотографиями и видео. Возможности сети «МегаФон» сегодня позволяют без проблем отправлять, загружать и просматривать фото- и видеофайлы. К тому же накануне праздников специалисты компании провели большую работу по обеспечению качественной и стабильной мобильной связи в местах массовых новогодних гуляний. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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