|Медиа
|07.06.2019
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Актёр Максим Аверин на себе опробовал воду Байкала
|Медиа
|07.06.2019
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Актёр Максим Аверин на себе опробовал воду Байкала
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Слюдянский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Актёр театра, кино и телевидения Максим Аверин искупался в озере Байкал. Там он побывал по дороге из Улан-Удэ В Иркутск. Об этом артист рассказал в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм».
– Сегодня мы побывали на Байкале. Не только побывали, но и искупались в нём. Бодрящая вода. Это счастье огромное, – сказал Максим Аверин.
Сколько впечатлений в этом путешествии, сколько прекрасных людей, какой тёплый приём публики! Сегодня Иркутск. Любимая и уже родная сцена Драматического Театра. И не смотря на долгий путь, из Улан-Удэ, почти 500 км, мы наслаждались сегодняшним спектаклем, мы сами получили удовольствие от нашей с вами встречи! Спасибо вам! Завтра встречаемся там же, тогда же. Второй вечер на сцене прекрасного театра. Увидимся в театре! #жизнькакчудо #иркутск #байкал #театр #театрохлопкова #иркутскийдраматическийтеатр #аннаякунина #максимаверин #тамжетогдаже
Сколько впечатлений в этом путешествии, сколько прекрасных людей, какой тёплый приём публики! Сегодня Иркутск. Любимая и уже родная сцена Драматического Театра. И не смотря на долгий путь, из Улан-Удэ, почти 500 км, мы наслаждались сегодняшним спектаклем, мы сами получили удовольствие от нашей с вами встречи! Спасибо вам! Завтра встречаемся там же, тогда же. Второй вечер на сцене прекрасного театра. Увидимся в театре! #жизнькакчудо #иркутск #байкал #театр #театрохлопкова #иркутскийдраматическийтеатр #аннаякунина #максимаверин #тамжетогдаже
Максим Аверин и актриса Анна Якунина гастролируют по стране с постановкой «Там же, тогда же». После Бурятии они направились в Иркутске, где 5 и 6 июня выступили на сцене академического театра Н. П. Охлопкова.
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