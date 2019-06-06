Актёр Максим Аверин на себе опробовал воду Байкала

Слюдянский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Актёр театра, кино и телевидения Максим Аверин искупался в озере Байкал. Там он побывал по дороге из Улан-Удэ В Иркутск. Об этом артист рассказал в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм».

– Сегодня мы побывали на Байкале. Не только побывали, но и искупались в нём. Бодрящая вода. Это счастье огромное, – сказал Максим Аверин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сколько впечатлений в этом путешествии, сколько прекрасных людей, какой тёплый приём публики! Сегодня Иркутск. Любимая и уже родная сцена Драматического Театра. И не смотря на долгий путь, из Улан-Удэ, почти 500 км, мы наслаждались сегодняшним спектаклем, мы сами получили удовольствие от нашей с вами встречи! Спасибо вам! Завтра встречаемся там же, тогда же. Второй вечер на сцене прекрасного театра. Увидимся в театре! #жизнькакчудо #иркутск #байкал #театр #театрохлопкова #иркутскийдраматическийтеатр #аннаякунина #максимаверин #тамжетогдаже Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) 5 Июн 2019 в 8:29 PDT

Максим Аверин и актриса Анна Якунина гастролируют по стране с постановкой «Там же, тогда же». После Бурятии они направились в Иркутске, где 5 и 6 июня выступили на сцене академического театра Н. П. Охлопкова.