|Медиа
|23.04.2020
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Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате
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Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
Как сообщает пресс-служба главы региона, акция пройдет при поддержке врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева и правительства Иркутской области.
– Это наш священный долг – помнить и чтить всех, на чью долю выпала война и кто сделал все для Победы. Акция «Бессмертный полк» уже несколько лет объединяет всех жителей страны. И несмотря на действующий в Иркутской области режим самоизоляции, мы все равно решили провести эту акцию. Да, она пройдет по-другому – в телевизионном формате, но, уверен, Бессмертный полк вновь объединит несколько поколений, – сказал Игорь Кобзев.
Телекомпания АИСТ объявила сбор фотографий, с которыми жители области традиционно прошли бы в шествии Бессмертного полка в День Победы.
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