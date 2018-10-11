Алексей Петров спел об «иркутскости»

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Историк и политолог Алексей Петров исполнил «Гимн драме» об «иркутскости» в рамках проекта «Иркутский хайп». Видеоклип опубликован на хостинге Ютуб.

«Любят иркутские люди, когда драма, если все гладко и хорошо – странно», – поется в припеве к «Гимну драме». В песне описываются различные особенности областного центра, поданные как «фишки» города: дескать, иркутский народ «лишь в трагедии искренне сердцем влюблен, чтобы превозмогать их всем вместе».

Как сообщается в описании к клипу, проект – это «исторический музыкальный сериал: история Иркутска в одной песне». Автор слов – бренд-продюсер Сергей Мядзелец, музыку написал иркутский актер и шоумен Игорь Бялоус. Кстати, ранее на канале «INFAБРИКА com» был опубликован «Гимн пробке», посвященный дорожному движению в Иркутске.