Аналитики: темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентны»

Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка. Таковы выводы агентства AC&M, которое представило отчет о рынке башенной инфраструктуры в России. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Аналитики подчеркнули особую роль Tele2 в активизации общеотраслевого строительства новых объектов, прогнозное число которых к концу 2019 года составит 79 тысяч.

Рост совокупного парка высотных конструкций в 2019 году не только не замедлился, но ускорился, отмечает агентство AC&M. Из 5 тыс. новых антенно-мачтовых сооружений, возведенных в 2019 году, примерно половина приходится на мобильных операторов. Наряду с инфраструктурными операторами, они показали активизацию в строительстве новых объектов – главным образом, как заключают эксперты, «за счёт Tele2».

Аналитики подчеркивают роль Tele2 в строительстве 2018-2019 гг.: оператор превзошел конкурентов не только по относительным темпам строительства, но и числу нововозведенных конструкций.

«Нельзя игнорировать и тот факт, что беспрецедентные темпы строительства собственных башен, столбов и мачт продемонстрировал Tele2. В абсолютном выражении специалистам оператора удалось построить за год больше башен, чем какому-либо другому участнику рынка», – отмечают эксперты агентства AC&M.

Они объясняют, что противостояние с «большой тройкой» подтолкнуло Tele2 искать свои пути размещения оборудования, а не надеяться на аренду уже существующих конструкций. С 2017 года число высотных сооружений Tele2 выросло на 2 тыс., в то время как у других операторов оно либо осталось почти неизменным, либо увеличилось на 1 тыс.

Эксперты предполагают, что фактором активизации операторов является заблаговременная подготовка к строительству в крупнейших мегаполисах инфраструктуры пятого поколения. При этом Tele2 первой в России развернула сеть 5G в своей пилотной зоне на Тверской улице – от Садового кольца до Кремля. Кроме того, в первом полугодии компания закупила 50 тыс. базовых станций Ericsson c поддержкой 5G и еще 35 тыс. – у Nokia для установки во всех регионах присутствия.

Вместе с тем отчет AC&M указывает на то, что что за последние два года наблюдается самый интенсивный прирост численности базовых станций во втором десятилетии 21-го века. При этом более половины новых станций вводится в строй не для расширения покрытия, а для обеспечения адекватной емкости сети в условиях активного роста трафика. Tele2 действительно отмечает стремительную цифровизацию своей абонентской базы и стабильный рост потребления трафика клиентами. По итогам третьего квартала 2019 года количество активных пользователей мобильного интернета Tele2 выросло на 47,4% год к году.