Ангарчан околпачили: новость о жестоком убийстве в сауне оказалась фейком

Ангарск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Новость о жестоком убийстве в одной из саун Ангарска, распространённой в интернете в начале апреля, оказалась фейковой. Об этом сообщили в полиции.

Информация о преступлении появилась на канале «Новости 360 Ангарск» сайта youtube.com, а также на одной из страниц мобильного приложения «Инстаграм».

– Ведущая рассказала зрителям о мужчине, который набросился на женщину и нанёс ей множественные ножевые ранения прямо в парилке, отчего та скончалась на месте, отметив, что по некоторым данным, причиной конфликта мужа и жены стала её подработка в сфере интимных услуг. Читатели социальных медиа активно включились в обсуждение представленного информационного повода, высказывали свою точку зрения по существу темы, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснилось, при подготовке публикации автор материала попросила прокомментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, а также СУ СК России по Иркутской области, однако, подлинность события была опровергнута.

Несмотря на оперативно предоставленные разъяснения, журналист предпочла сослаться на собственные источники и опубликовать непроверенную информацию, говорят в полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели дополнительные мероприятия и в очередной раз убедились в «фейковом» содержании новости, которая вскоре из приложения «Инстаграм» была удалена администратором.

– Для недопущения подобных инцидентов, Управление МВД России по Ангарскому городскому округу намерено привлечь внимание издания к этому случаю и принять дополнительные меры, чтобы не вводить в заблуждение читателей публикацией ложных и непроверенных сведений, – сказали в полиции.

Между тем, напомним, в России с 29 марта 2019 года вступил в силу федеральный закон вводит наказание за публикацию фейковых новостей. Документ предполагает внесудебную блокировку и штраф для физических лиц до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – до полумиллиона. Если такая новость повлекла за собой последствия или нарушение было совершено повторно, сумма штрафа возрастёт. Новую норму ранее Телеинформу прокомментировали и иркутские эксперты.