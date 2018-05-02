Байкал еще раз сфотографировали космонавты с высоты МКС

Интернет, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Озеро Байкал в очередной раз попало в объектив бортинженера МКС Олега Артемьева, который выложил снимок озера в своем инстаграме .

«Я думаю, что вы сразу же узнали Байкал – самое глубокое озеро планеты, крупнейший природный резервуар пресной воды, «Жемчужина» России!» – такой подписью сопровождается снимок покрытого льдом Байкала.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks) 27 Апр 2018 в 10:46 PDT

Фотография была опубликована 28 апреля. За пять дней она получила более восьми тысяч «лайков» от пользователей соцсети.

Напомним, Олег Артемьев уже не раз фотографировал Байкал и Иркутск.