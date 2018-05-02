|Медиа
|03.05.2018
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Байкал еще раз сфотографировали космонавты с высоты МКС
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Интернет, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Озеро Байкал в очередной раз попало в объектив бортинженера МКС Олега Артемьева, который выложил снимок озера в
«Я думаю, что вы сразу же узнали Байкал – самое глубокое озеро планеты, крупнейший природный резервуар пресной воды, «Жемчужина» России!» – такой подписью сопровождается снимок покрытого льдом Байкала.
Фотография была опубликована 28 апреля. За пять дней она получила более восьми тысяч «лайков» от пользователей соцсети.
Напомним, Олег Артемьев уже не раз фотографировал Байкал и Иркутск.