Блогер Илья Варламов записал видеоответ возмущенному иркутянину

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Московский блогер и урбанист Илья Варламов записал видеоответ на ролик иркутянина Сергея Мядзелеца, в котором местный житель ругает москвича за критику Иркутска. Видео Илья Варламов опубликовал на своем канале.

– Сергей [Мядзелец] возмущен, что в моем ролике про Иркутск, который он посмотрел, не нашел ничего, кроме критики. Он воспылал справедливым гневом. Он согласен со мной, с теми вещами, на которые я обратил внимание, но он не знает, как надо, – заявил Илья Варламов.

Он призвал иркутянина подписаться на свой канал, где блогер регулярно делает обзоры на опыт других городов и стран и рассказывает, как нужно делать, чтобы город становился лучше. Илья Варламов рекомендовал Сергею Мядзелецу посмотреть ролики, ссылки на которые он оставил в описании к своему видеоответу.

Иркутянин ранее заявил, что московский урбанист не видит в Иркутске ничего хорошего и обращает внимание только на негатив. Однако Илья Варламов заметил, что снял отдельный ролик про положительный опыт Иркутска в плане сохранения деревянного наследия.

– Серег, я рекомендую тебе, если ты любишь Иркутск, критиковать его и радоваться любой критике, потому что только выявление проблем способствует их решению. Если любишь город, ты должен быть к нему строг. Хорошее есть всегда, с хорошим у нас все нормально. Давай начнем с плохого. Давай исправим косяки, которые реально опасны для жизни. Давай исправим городскую среду, давай сделаем нормальные общественные пространства, наведем порядок с транспортом, парковками. Давай сделаем так, чтобы по городу можно было нормально передвигаться, – обратился Илья Варламов к Сергею Мядзелецу.

Блогер также отметил, что будет рад, если их дискуссия продолжится.