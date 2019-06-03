«Человека-паука» заметили в Иркутске

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Паркурщик в костюме Человека-паука бегал по крышам в Иркутске. Соответствующее видео 3 июня опубликовали в паблике «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как молодой человек в супергеройском костюме сидел на крыше дома, затем пробежал по коньку и скрылся из вида. Его действия фиксировала съемочная группа.

Действие происходило в центре города, предположительно, 2 июня. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что молодой человек не вышел из образа после карнавального шествия на День города. Напомним, 1 июня в областном центре отпраздновали 358-летие города.