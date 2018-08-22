Хорошо бродить по интернету с кэшбэком: «МегаФон» объясняет, как заработать на онлайн-покупках

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в число самых продвинутых регионов Сибири. Ежегодно наблюдается рост онлайн-покупок, которые совершают жители Приангарья. Однако немногие пользуются кэшбэком, который позволяет вернуть часть средств, потраченных на покупки. Как сделать это с максимальной выгодой, расскажут эксперты компании «МегаФон». Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, еще десять лет назад в России никто не знал такого слова – кэшбэк (возврат покупателю части денег, потраченных им на покупку товара или услуги). Сегодня же эта услуга набирает все большую популярность. Так, по данным экспертов, с начала 2018 года посещаемость крупных кэшбэк-сервисов увеличилась более чем в два раза. При этом все чаще покупки совершаются с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Компания «МегаФон» предоставляет своим абонентам возможность не только совершать онлайн-покупки в любом удобном месте с помощью скоростного мобильного интернета, но и вернуть за них часть средств посредством кэшбэк-сервиса «#Специи». Так, получить кэшбэк можно при покупках на AliExpress и Booking.com, в «Спортмастере», «Л`Этуаль», «Связном» и на других торговых онлайн-площадках. Всего абонентам оператора доступно более 300 интернет-магазинов, 19 категорий товаров и услуг. Что необходимо для того, чтобы начать использовать кэшбэк-сервис «#Специи»? Для начала зарегистрироваться на сайте Special.megafon.ru по номеру своего мобильного телефона. Именно с этого сайта нужно заходить в интернет-магазины для того чтобы кэшбэк формировался автоматически. Размер «возвращенных» денег зависит от конкретного партнера сервиса. Обычный кэшбэк – до 15%. Но его можно увеличить еще на 60% с помощью дополнительной услуги «Максимальный кэшбэк» (плата за нее – 15 рублей в день). Преимущество кэшбэк-сервиса «#Специи» от «МегаФона» заключается в том, что абоненты получает на счет не баллы или бонусы, а рубли, которые можно потратить на что угодно – на оплату связи, продукты в супермаркете, ужин в кафе, новые путевки и так далее. При этом если у абонента есть банковская карта «МегаФон», счет которой привязан к счету мобильного телефона, кэшбэк можно использовать для новых покупок при безналичных расчетах или снять наличными в банкомате. Так, по данным «МегаФона», абоненты оператора, пользующиеся сервисом «#Специи», наиболее крупные суммы тратят на покупку мобильных гаджетов, бытовой техники и бронирование отелей. Есть в сервисе и свои рекордсмены: самый большой кэшбэк за разовый заказ составил 15 тысяч 587,8 рубля; максимальное накопленное вознаграждение, которое получил абонент за несколько заказов, составило 22 тысячи 383,55 рубля. – «МегаФон» постоянно расширяет экосистему цифровых услуг и создает новые возможности для абонентов, улучшая клиентский опыт. Сервис #Специи удобен тем, что объединяет сотни самых востребованных магазинов. Принципиальное отличие в том, что мы не зачисляем пользователю виртуальные бонусы, а возвращаем реальные деньги, которые можно снять наличными, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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