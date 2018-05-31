Хранители сети: Мегафон – о том, как уберечь детей от опасностей интернета

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным экспертов, более 60% несовершеннолетних пользователей в России постоянно находятся в интернете. Как действовать родителям в этой ситуации? Запретить или предоставить свободу? В День защиты детей эксперты компании «МегаФон» делятся советами по организации безопасного пространства в сети для несовершеннолетних пользователей, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Современные дети не представляют свою жизнь без подключенных к интернету устройств. Они родились в эпоху всеобщей информатизации и с колыбели наблюдали, как сначала их родители выходили в Сеть, а потом и сами стали активными пользователями. По данным экспертов, 68% российских подростков (14-16 лет) почти постоянно находятся онлайн. При этом больше половины детей (58%) скрывают свои нежелательные для родителей активности в Сети. Как же быть в этой ситуации? Полностью запретить детям активности в сети или вместе осваивать новый цифровой образ жизни? Эксперты сходятся во мнении, что родителям, прежде всего, не стоит оставлять детей в одиночку в Сети. Это позволит не допускать ненужной в этом возрасте чрезмерной увлеченности Интернетом в ущерб учебе, досугу, спорту, прогулкам и живому общению. А помочь проконтролировать удаленно активность детей помогут специальные услуги. Например, «Родительский контроль» от «МегаФона». Мобильный интерфейс позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам. В базовой версии доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут: следить за зарядом батареи и балансом, удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве, получать более точные геоданные. – Интернет так стремительно ворвался в нашу жизнь, что мы быстро освоили технические аспекты, но не успели сформировать культуру поведения в сети. И если взрослые пользователи еще могут самостоятельно разобраться в моральных нормах поведения в интернете, то детям и подросткам необходимо многое разъяснять, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Однако порой только лишь разъяснений недостаточно. И здесь на помощь родителям приходят программы и приложения, позволяющие отслеживать активности детей в сети, и своевременно предупреждать возникающие опасности. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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