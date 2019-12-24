Дед Мороз представляет: новогоднее кино на МегаФон.ТВ

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Длинные каникулы – повод посмотреть доброе новогоднее кино. Сервис МегаФон.ТВ предлагает проверенные временем картины, которые сегодня можно посмотреть на любом устройстве с доступом в интернет. Компания «Мегафон» представила свою подборку кинофильмов, которые можно посмотреть в праздники. Своё, родное «Ёлки», 12+, «Ёлки 2», 12+, «Ёлки 3», 6+, «Ёлки 1914», 6+, «Ёлки 5», 6+, «Ёлки лохматые», 6+ Главная отечественная новогодняя киносерия последних лет. Героев Урганта и Светлакова уже можно считать современными Женей Лукашиным и Ипполитом – настолько они стали привычным дополнением к мандаринам, конфетти и прочим атрибутам праздника. Если забыли содержание какой-либо из серий – то начинать просмотр на «МегаФон.ТВ» можно уже сегодня. Дилогия «Один дома» «Один дома», 12+, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», 12+ Тридцать лет назад Крис Коламбус рассказал историю смышлёного мальчика, который практически в одиночку защитил свой дом от непрошенных гостей в канун Рождества. Спустя два года вышел сиквел, где слегка подросший Кевин вновь столкнулся с уже знакомыми бандитами, но уже в Нью-Йорке - камео нынешнего президента США прилагается. Оба фильма стали международными хитами, а исполнитель главной роли – суперзвездой. Последовали ещё несколько продолжений уже от других авторов и с другими актёрами, но добиться хотя бы малой доли популярности первых частей им не удалось. Приключения Гарри Поттера «Гарри Поттер и Философский камень», 12+, «Гарри Поттер и Тайная комната», 12+ И снова Крис Коламбус, и снова два первых фильма в большой киносерии. Уже в третьей части франшиза взяла курс от семейной сказки на подростковое фэнтези, но «Философский камень» и «Тайная комната» ещё хранят в себе ту самую магию Коламбуса, которая заставляет пересматривать их каждые зимние каникулы. Немного альтернативы «Кошмар перед Рождеством», 12+ Мультфильм Генри Селика (да-да, режиссёром был не Тим Бёртон!) можно смотреть и на Хэллоуин, и под Новый год. Покадровая анимация с годами не устаревает, а только приобретает шарм, а мрачноватый юмор ленты подойдёт тем, кому стандартные новогодние истории кажутся слишком «приторными». «Плохой Санта», 16+ Взрослая комедия о двух грабителях в костюмах Санта-Клауса и его эльфа, которые орудуют в магазинах в конце декабря. Тем не менее, история антигероя Билли Боба Торнтона показывает, что даже для отпетых негодяев есть надежда на маленькое чудо и исправление. Быстрый мобильный интернет меняет представление о просмотре кино. Сегодня посмотреть новинки и классику новогоднего кино можно и на большом экране, и в своём смартфоне с помощью МегаФон.ТВ. А абоненты МегаФона не только не платят за потребляемый в сервисе трафик, но и получают бесплатный доступ к целым пакетам фильмов и сериалов благодаря условиям тарифной линейки «Включайся!». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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