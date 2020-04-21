День Победы в Иркутской области отметят онлайн

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство культуры и архивов Иркутской области разработает альтернативный план празднования Дня Победы. Такое поручение областному ведомству во время заседания оргкомитета «Победа» дал врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что в связи с пандемией президент РФ Владимир Путин принял решение перенести массовые праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Альтернативный план должен содержать мероприятия, которые из-за угрозы распространения короновируса не предполагают очного участия в них людей. Министерство культуры и архивов Иркутской области уже приступило к разработке документа.

– Нами принято решение о проведении мероприятий в онлайн-формате. Свои предложения в сводный план готовят не только областные учреждения, но и муниципалитеты, – сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Среди мероприятий, запланированных к проведению в рамках празднования Дня Победы, заместитель министра выделил областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», участники которого реконструируют выступления фронтовых концертных бригад.

Иркутский музыкальный театр имени Загурского 9 и 10 мая на своем youtube-канале будет транслировать запись гала-концерта «От героев былых времен». Кроме того, солисты и оркестр театра, находясь дома, уже сейчас записывают военную песню, которую презентуют у себя в социальных сетях.

ТЮЗ имени Александра Вампилова в качестве альтернативного мероприятия ко Дню Победы планирует разместить в Интернете спектакль «Победитель» по мотивам произведений Виктора Астафьева.

Областные музеи готовят виртуальные выставки, на которых будут представлены картины о войне, работы фронтовиков, а также агитплакаты.

Библиотеки запланировали обширную программу для транслирования в социальных сетях. Старт будет дан 25 апреля Всероссийской акцией «Библионочь», которая в этом году будет посвящена Великой Отечественной войне.

Также министерство прорабатывает вопрос трансляции спектаклей и концертов прошлых лет в эфире местных телеканалов.

Окончательный план творческих мероприятий должен быть утвержден 27 апреля.