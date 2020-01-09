Детский журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия «Золотой фонд прессы - 2020»

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы – 2020». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

В состав оргкомитета проекта входят представители комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС РФ, Союза журналистов России, факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Группа экспертов оценила представленные на конкурс экземпляры по семи критериям. Для детских изданий это познавательность, информативность, наличие развивающих материалов, игр, эксклюзивность материалов, качество художественного оформления, жанровое разнообразие, соответствие материалов интересам детей и соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к детским журналам и газетам.

Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2020» удостоены 189 изданий из всех регионов России. Вручение награды состоится в апреле в Москве на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития». Журнал «Сибирячок» получает такую награду ежегодно, начиная с 2006 года.

– Получение знака отличия «Золотой фонд прессы – 2020» для нашего журнала – это высокая оценка коллективного творчества профессиональных художников, журналистов, писателей и юных талантов. Конкурс показал, что качественные издания, в том числе и детские, являются конкурентоспособными в современном информационном пространстве, интересными для детей, – отметила главный редактор журнала «Сибирячок» Татьяна Тихонова.

Напомним, в декабре 2019 года детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» стал обладателем знака качества «Лучшее – детям». Присвоение знака подтверждает безопасность и качество продукции. Сертификат и разрешение на применение знака качества выдан на два года.