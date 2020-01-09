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09.01.2020

Детский журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия «Золотой фонд прессы - 2020»

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы – 2020». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

В состав оргкомитета проекта входят представители комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС РФ, Союза журналистов России, факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Группа экспертов оценила представленные на конкурс экземпляры по семи критериям. Для детских изданий это познавательность, информативность, наличие развивающих материалов, игр, эксклюзивность материалов, качество художественного оформления, жанровое разнообразие, соответствие материалов интересам детей и соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к детским журналам и газетам.

Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2020» удостоены 189 изданий из всех регионов России. Вручение награды состоится в апреле в Москве на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития». Журнал «Сибирячок» получает такую награду ежегодно, начиная с 2006 года.

– Получение знака отличия «Золотой фонд прессы – 2020» для нашего журнала – это высокая оценка коллективного творчества профессиональных художников, журналистов, писателей и юных талантов. Конкурс показал, что качественные издания, в том числе и детские, являются конкурентоспособными в современном информационном пространстве, интересными для детей, – отметила главный редактор журнала «Сибирячок» Татьяна Тихонова.

Напомним, в декабре 2019 года детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» стал обладателем знака качества «Лучшее – детям». Присвоение знака подтверждает безопасность и качество продукции. Сертификат и разрешение на применение знака качества выдан на два года.

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2020-01-09-08-08-21
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» удостоен знака отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы – 2020». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Аналитики: темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентны»30.12.2019
2019-12-30-07-30-58
Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка. Таковы выводы агентства AC&M, которое представило отчет о рынке башенной инфраструктуры в России. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Обзор мировых СМИ: Санта-Клаус над Иркутском, грустное Рождество и божественный звук29.12.2019
2019-12-29-06-59-04
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Москва, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Адвокат артиста Сергея Зверева, которому Мосгорсуд снизил с 15 до 10 тысяч рублей штраф за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.
Tele2 расширила ёмкость и увеличила покрытие 4G-сети в Приангарье27.12.2019
tele2-4g-
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Война всех против всех27.12.2019
-facebook-
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Клиенты Tele2 в Приангарье предпочитают смартфоны Samsung и Huawei26.12.2019
-tele2-samsung-huawei
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 представила рейтинг мобильных устройств, которыми пользуются клиенты компании в Иркутской области. Абоненты Tele2 отдают предпочтение корейским и китайским производителям гаджетов, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. Почти половина зарегистрированных в сети оператора смартфонов приходится на Samsung и Huawei.
Дед Мороз представляет: новогоднее кино на МегаФон.ТВ25.12.2019
2019-12-25-07-46-40
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Длинные каникулы – повод посмотреть доброе новогоднее кино. Сервис МегаФон.ТВ предлагает проверенные временем картины, которые сегодня можно посмотреть на любом устройстве с доступом в интернет.
Tele2 предлагает иркутянам новый тариф для планшетов с безлимитом25.12.2019
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов. Иркутяне получают неограниченный трафик на скорости, которая позволяет смотреть видео в HD-качестве, пользоваться музыкальными сервисами и играть в мобильные игры онлайн. Стоимость тарифа «Планшет онлайн HD» на 15% ниже абонентской платы по классическому «Безлимиту», сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
От Приангарья за право войти в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь будут бороться 10 проектов24.12.2019
2019-12-24-08-55-15
СФО, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась заявочная кампания премии «Серебряный Лучник» – Сибирь: жюри приступают к онлайн-голосованию.
Кузьма Алдаров обсудил с журналистами районных СМИ вопросы развития Усть-Ордынского Бурятского округа23.12.2019
2019-12-23-09-33-27
УОБО, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, представляющий в областном парламенте интересы Усть-Ордынского Бурятского округа, встретился с редакторами и журналистами районных средств массовой информации округа.
Обзор мировых СМИ: Новый год на дне Байкала, правила сибиряков и новости науки22.12.2019
2019-12-22-05-30-54
Интернет, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодняя ёлочка на дне Байкала, 15 негласных правил сибиряка и куда движется магнитный полюс. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Сбербанк снял видео о том, как Сбербанк Онлайн помогает обрести любовь21.12.2019
Москва, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк представил новогодний видеоролик со сказочным сюжетом из 1970-х годов. В известную певицу Инну влюбляется простой советский продавец Владимир. Инна забывает свой кошелек в магазине, Владимир связывается с ней с помощью функции «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн», в процессе переписки у них разгораются чувства.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Обманчивая сила, прото-урбанистика и благородные проводы20.12.2019
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Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты дают оценку эпохе губернатора Сергея Левченко, сравнивают великие мировые державы и раскрывают секреты урбанистики. Социальные сети наблюдают за увлекательным процессом смены региональной власти.
Алиса консультирует абонентов Tele2 в Иркутской области19.12.2019
-tele2-
Интернет, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила ещё один навык для Алисы – виртуального ассистента «Яндекса». Она по команде вызывает цифрового помощника Tele2, который ответит на популярные вопросы абонентов. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутске сняли серию видеороликов, посвященных проблеме ВИЧ19.12.2019
2019-12-19-07-51-49
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске творческая команда сняла серию социальных игровых роликов, посвященных проблеме ВИЧ-инфекции. Актуальную тему отразили в трех метафорических сюжетах о безрассудных поступках, которые совершают взрослые люди.
На заседании Иркутского киноклуба покажут фильм «Пещера Ботовская» режиссера Вячеслава Столярова18.12.2019
2019-12-18-07-49-36
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Иркутского киноклуба» 19 декабря покажут фильм-участник фестиваля «Человек и природа» «Пещера Ботовская» режиссера Вячеслава Столярова. После показа состоится творческая встреча с автором ленты.
Больше всего качают в Свердловском районе: МТС проанализировала интернет-трафик абонентов Иркутска18.12.2019
2019-12-18-04-16-43
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал интернет-трафик на основе обезличенных данных абонентов и составил рейтинг самых качающих районов Иркутска по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сила в смартфоне. Смотрим «Звёздные войны» на МегаФон.ТВ17.12.2019
Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), -В четверг, 19 декабря, в мировой кинопрокат выходит девятый эпизод «Звёздных войн». И это повод вспомнить предыдущие части киносаги Джорджа Лукаса. Сделать это можно с помощью сервиса МегаФон.ТВ, на котором представлены не только все номерные фильмы эпопеи, но и дополнительные материалы франшизы.
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей16.12.2019
Москва, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 – регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде, сообщает пресс-служба «Ростелекома».
В Иркутской области заблокировали 16 сайтов с призывами к революции16.12.2019
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Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заблокировано 16 интернет-сайтов с запрещённой информацией. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Житель Байкальска торговал читерским патчем для онлайн-игры16.12.2019
2019-12-15-19-30-46
Байкальск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске полицейские задержали злоумышленника, создавшего вредоносную программу для компьютерной онлайн-игры.
Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы15.12.2019
2019-12-15-06-47-04
Интернет, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Запуск газопровода из России в Китай, отставка губернатора Иркутской области и якутский шаман снова в деле. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
VR-фильм о секретах финансовой грамотности показали в самой красивой деревне Приангарья15.12.2019
Заларинский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Показ VR-фильма о финансовой грамотности состоялся для школьников и молодежи, живущих в деревне Хор-Тагна Заларинского района, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В правительстве региона наградили победителей конкурса журналистского мастерства13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителей ежегодного регионального конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации, направленные на профилактику экстремистских и террористических проявлений, наградили сегодня в правительстве Иркутской области. Дипломы журналистам вручал первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.
Покрытие 4G от Tele2 стремится к «ковровому»13.12.2019
2019-12-13-07-57-20
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установит станции стандарта LTE на все сайты, где уже работает оборудование предыдущих поколений. В Иркутской области уже сегодня количество оборудования 4G приблизилось к показателям 2G, сообщает пресс-служба компании.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернатор, труби отбой полкам13.12.2019
-facebook-
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутский сегмент социальных сетей имеет оперативное преимущество перед колумнистами. Пока авторы сетевых изданий предполагают и строят догадки, интернет-пользователи уже обсуждают случившееся и строят планы.
Губернатор Приангарья запустил в соцсетях опрос, делать ли в регионе 31 декабря выходным днем12.12.2019
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Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На странице губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Инстаграме 11 декабря был опубликован пост с опросом о переносе рабочего дня 31 декабря на последнюю субботу года – 28 декабря.
Фильм о Байкале показали в «Москвариуме» на ВДНХ11.12.2019
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ прошла премьера документально-игрового фильма «Байкал. Магия воды». Озвучили картину российские звезды Константин Хабенский и Тутта Ларсен. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
Дмитрий Бердников остался в ТОП-3 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО в ноябре11.12.2019
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Иркутск, СФО, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и спикер думы областного центра Дмитрий Ружников по итогам ноября остались в ТОП-10 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО по версии «Медиалогии».
Социальные предприниматели получат гранты на улучшение жизни российских детей09.12.2019
2019-12-09-09-56-12
Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» выбрал победителей конкурса бизнес-проектов, направленных на улучшение жизни российских детей. Этот всероссийский конкурс проходит ежегодно и призван помочь начинающим социальным предпринимателям организовать и масштабировать свое дело, которое решает те или иные проблемы в сфере детства.
Эксперты по коммуникациям и студенты новосибирских вузов войдут в жюри 10 Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь09.12.2019
Новосибирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Десять специалистов из области маркетинга и коммуникаций приглашены выбрать лучшие PR-проекты в рамках десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, помогать экспертам вызвались студенты новосибирских вузов, сообщают организаторы.
Школьница из Приангарья заняла третье место в онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!» от «Ростелекома»09.12.2019
2019-12-09-07-41-59
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги восьмого Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы, сообщает пресс-служба компании.
Обзор мировых СМИ: «Сила Сибири», борьба с пластиком и медведь-убийца08.12.2019
2019-12-07-17-30-05
Интернет, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Поставкам газа из России в Китай дан старт, борьба с пластиком ведётся только на словах, на севере Иркутской области медведь загрыз человека. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
В Иркутской области с 2020 года на страже чистоты интернета встанут кибердружины06.12.2019
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кибердружины начнут действовать в Иркутской области в 2020 году. Они будут созданы на базе вузов для привлечения дополнительных сил и средств в борьбе с преступлениями, совершаемыми в интернете, сообщает пресс-служба губернатора.
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